В России продлили режим ограничения полётов в 11 аэропортов до 29 августа

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В ведомстве пояснили, что в России временно ограничены полёты в аэропорты таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 29 августа 2022 года", — прокомментировали в Росавиации.

С 24 февраля РФ закрыла для пассажирских самолётов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины.