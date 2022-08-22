Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
В ведомстве пояснили, что в России временно ограничены полёты в аэропорты таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 29 августа 2022 года", — прокомментировали в Росавиации.
С 24 февраля РФ закрыла для пассажирских самолётов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины.
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