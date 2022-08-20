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Каждый девятый больной ковидом в России живет в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на 20 августа выявлено 4399 новых случаев заболевания ковидом. При этом всего по России зафиксировано 40 010 свежих инцидентов коронавируса. Таким образом, каждый девятый заболевший проживает в Северной столице.

Каждый девятый больной ковидом в России живет в Петербурге

Госпитализация в городе на Неве потребовалась 285 новым пациентам, в России — 3450 людям. Всего по стране зафиксировано 69 летальных исходов, из ни 16 — в Петербурге.

Ранее отмечалось, что лишь 7% жителей Санкт-Петербурга прошли ревакцинацию. При этом специалисты настаивают на повторном вакцинировании, отмечая, что лишь прививка сможет гарантированно уберечь человека от тяжелых последствий коронавируса. Рекомендации касаются в том числе переболевших ковидом, так как механизм работы антител к коронавирусу в настоящее время мало изучен и не может считаться достаточно надежным показателем защищённости организма.

Низкий процент ревакцинации обусловлен тем, что в городе не была проведена эффективная кампания по популяризации прививок. В связи с этим коллективный иммунитет петербуржцев к концу лета-началу осени серьезно упал, несмотря на то, что новый подъем заболеваемости в сентябре чиновники прогнозировали заранее.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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