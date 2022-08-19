В Белгороде объяснили погодными условиями рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Белгородской области связан с условиями погоды. Такое заявление сделал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Об этом пишет издание bel.ru.

Чиновник пояснил, что большинство простудных заболеваний растёт из-за погодных условий, которые подразумевают закрытые помещения. А сейчас как раз стоит жара +30°C, поэтому все сидят в кабинетах с кондиционерами, при закрытых окнах и без вентиляции.

"Это благоприятная среда для развития любого вируса", — сказал министр.

Он подчеркнул также, что белгородцы сейчас стали чаще обращаться за помощью к медикам.