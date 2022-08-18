Смольный принял закон о КРТ не в интересах петербуржцев — мундеп

Депутат муниципального образования "Малая Охта" Полина Сизова раскритиковала принятый в Петербурге закон о "Комплексном развитии территорий" (КРТ). По ее мнению, документ принимался в спешке и противоречит интересам рядовых граждан.

Напомним, под действие закона о КРТ попадают панельные дома, построенные в период с 1957 по 1970 годы. Все соответствующие решения будет принимать возглавляемая губернатором Александром Бегловым администрация. Муниципальные депутаты, граждане и экспертное сообщество критикуют этот элемент градостроительной политики, считая, что предложенные на "замену" привычному жилью квартиры окажутся на городских окраинах.

В разговоре с Pravda.Ru муниципальный депутат Полина Сизова отметила, что в ее округе много пятиэтажек, жители которых намерены сопротивляться деструктивным инициативам Смольного.

"У нас есть довольно много пятиэтажек на территории округа и естественно у нас очень большое сопротивление есть этому закону. Люди объединяются, проводят собрания", — напоминает депутат.

Свое личное отношение к КРТ она охарактеризовала как отрицательное.

"Я считаю, что он [закон о "реновации" — прим. Ред.] был принят в слишком сжатые сроки и явно не в интересах жителей. Он не проработан, его нужно отменять и принимать какое-то другое решение", — убеждена Сизова.

Ранее "реновацию" Смольного критиковали активисты "Города перемен". Отмечалось, что в текущем виде документ непонятен большинство петербуржцев.