Беглов сдвинул сроки сдачи строящихся станций метро на 10 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил контракт с "Метростроем Северной столицы" на строительство 37 объектов общей стоимостью 602 миллиарда рублей. Согласно изначальному контракту, все объекты должны были быть сданы до октября 2023 года, однако своим распоряжение губернатор перенёс завершение проектов сразу на 10 лет, до 2032 года.

Первоначальный контракт был подписан губернатором в октябре 2021 года и уже тогда было ясно, что заявленные сроки нереализуемы. Так, завершение строительства первых трех новых станций, "Казаковской", "Путиловской" и "Горного института", было сразу запланировано на 2024 год. Теперь "Метрострой Северной столицы" получил возможность затянуть стройку вплоть до 2032 года.

Ещё по 18 станциям ведутся проектно-изыскательные работы, дата начала их строительства неизвестна. По оптимистичным оценкам РБК, станции будут закончены минимум через 8 лет. Но и эти сроки могут быть сдвинуты, особенно учитывая тот факт, что с 2019 года в Петербурге не построено ни одной новой станции.

На минувшей неделе Беглов и вовсе пообещал петербуржцам открыть целых 89 новых станций метрополитена. Это оказалось самым крупным обещанием, данным городским градоначальником, со времён СССР. Для сравнения, на сегодняшний день в городе действует лишь 72 станции.

Учитывая постоянные переносы, уголовные дела и иные проблемы, эксперты крайне скептически оценили обещание губернатора. Так, ведущий транспортный инженер OTS Lab Дмитрий Баранов в интервью журналу "Собака" заявил, что такие амбициозные планы для Петербурга нереалистичны в финансовом плане, а главное — нецелесообразны. Он отметил, что метро необходимо строить в тех местах, где уже не справляется наземный транспорт. Учитывая провал транспортной реформы, губернатор может попытаться решить эту проблему за счёт нецелесообразно массового строительства метрополитена.