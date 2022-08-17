В Тюмени суд определил меру пресечения механику, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере на рабочем месте. Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.
В махинациях с незаконно полученными транспортными картами обвиняется Руслан Тилимбаев. По версии следствия, он умышленно подавал ложные сведения о количестве перевезённых пассажиров льготных категорий в систему оплаты проезда в период с декабря 2020 года по август 2022 года.
На возмещение расходов перевозчик получал субсидии из Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В результате действий Тилимбаева был нанесён крупный ущерб муниципальному бюджету — сумма похищенного составила 1 миллион рублей.
Суд вынес решение о помещении механика под домашний арест сроком на два месяца.
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