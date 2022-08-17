В Петрозаводске назвали новые цифры зарплат водителей

В Петрозаводске рассказали о зарплатах водителей городского транспорта. Предприятие, отвечающее за перевозки пассажиров, в своём паблике опубликовало список вакансий, среди которых есть водитель троллейбуса с окладом в 46 600 рублей. Об этом пишет издание karelinform.ru.

Однако эта сумма сильно удивила водителей, которые уже работают на предприятии "Городской транспорт".

Так, одна из женщина водитель троллейбуса написала в комментариях под постом, что тоже хотела бы столько получать. Её высказывание набрало 13 лайков.

Дальнейшие комментарии, вероятно, были основательно вычищены. А администрация предприятия попросила учесть оставляющих комментарии граждан, что эта страница "не для оскорблений и лжи".