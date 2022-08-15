Ростовский тренер заявил, что спорт в регионе "рухнул"

Ростов-на-Дону больше не лидер по количеству мастеров спорта и чемпионов среди российских регионов. Такая ситуация складывается из-за ухода профессиональных тренеров, сообщет экс-тренер одной из местных спортивных школ Александр Киркин.

Он отмечает, что 25 лет воспитывал спортсменов.

"Были десятки тренеров, которые готовили учеников-победителей России, чемпионов России, чемпионов Европы, призеров чемпионатов мира. А сейчас легкая атлетика находится в плачевном состоянии", — цитирует rostovgazeta.ru экс-тренера.

Причина в том, что в донской столице практически нет стадионов, подходящих под стандарты проведения чемпионатов России. Ушли лучшие тренеры, готовившие мастеров спорта, подчеркнул наставник.

Когда-то на одного тренера приходилось не менее десятка мастеров спорта, а сегодня даже случаи с "перворазрядниками" — редкость, сетует Киркин.

"Была Ростовская область самая сильная в России, а сейчас и Краснодар, и Ставрополь готовят более лучшие кадры", — резюмировал спортсмен.