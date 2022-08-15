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Донская земля стала лидером по сбору урожая хлеба в России

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Очередной год подряд Ростовская область лидирует по сбору урожая ранних зерновых. В этом году рекорд донских аграриев составил более 14,5 млн тонн, опередив Краснодарский край с его 12,4 млн. Такого урожая, как на Дону, не собирал ни один российский регион за все годы, таким образом Ростовская область по праву оставляет за собой право считаться основным продовольственным донором России.

Донская земля стала лидером по сбору урожая хлеба в России

Донской губернатор Василий Голубев не скрывает радости, в своем Telegram-канале он поздравил работников сельского хозяйства с очередным успехом.

"Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн! Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га. Низкий поклон всем труженикам села!" — написал глава региона.

Стоит напомнить, что сбор урожая хлеба на Дону начался в этом году на неделю раньше. Урожай зерновых и зернобобовых был собран с более 3,35 млн га, в том числе с 2,9 млн га, засеянных озимой пшеницей (итог — более 13,3 млн тонн озимой пшеницы). Урожай ранних зерновых на Дону состоит на 93% из продовольственного зерна. Средняя урожайность в этом году — 42,2 центнера с гектара — более чем на 11% выше прошлогодних показателей.

Рекорд донских аграриев удивляет, учитывая те погодные испытания, которые пришлись на озимые. Весенняя посевная была приостановлена сразу после старта — на юге России в этом году было чересчур холодно в середине марта, и морозная погода не позволила вести активную посевную кампанию. Однако дождливая погода в мае скорректировала ситуацию, был набран необходимый запас влаги, который позволил созреть и набрать силу озимым. При этом чрезмерно жаркий июнь способствовал тому, что уборочная кампания началась раньше срока. Донские аграрии, чувствуя свою ответственность, работали в режиме нон-стоп, боясь упустить каждую ценную минуту. В итоге высокие темпы работ в совокупности с технической модернизацией позволили установить очередной рекорд.

Так, наивысший валовой сбор достигнут в:

  • Сальском районе (собрано более 846 тыс. тонн ранних зерновых).
  • Зимовниковском районе (более 823 тыс. тонн),

Самая высокая урожайность в Мясниковском районе — 63 ц/га.

Хотелось бы отдельно отметить, что подобных успехов хлеборобы сумели добиться не только благодаря труду, но и аграрной науке, и постоянной государственной поддержке. В текущем году на развитие АПК и комплексное развитие сельских территорий было выделено 7,8 млрд рублей из федерального и областного бюджета. В Ростовской области, которая является лидером по количеству сельхозтехники, уделяется большое внимание техническому обеспечению и модернизации донских хозяйств. Так, в уборочной кампании было задействовано около 12,5 тыс. комбайнов, более 29 тыс. тракторов и свыше 13 тыс. грузовых машин. Парк сельхозтехники активно обновляется. Также благодаря губернаторской программе на покупку новой сельхозтехники из областного бюджета выделено почти 500 млн рублей. Субсидии были выделены на приобретение 122 комбайнов, 57 тракторов и прочей сельхозтехники.

Теперь же в Ростовской области, которая занимает первое место по агроэкспорту в России, хлебопашцы ждут осеннего сбора урожая пропашных и поздних зерновых культур. Одновременно с уборкой начнется и озимый сев.

На Дону уже девятый год подряд урожай ранних зерновых составляет более 9 млн тонн, несмотря на введенные Западом продовольственные санкции. По-другому в Ростовской области и быть не может, ведь в этом регионе АПК — основополагающая составляющая экономики.

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Автор: Ирина Юрьевна Гусакова
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