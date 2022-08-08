В минувшую субботу, 6 августа, жители Карелии стали массово сообщать в социальных сетях о мощном граде.
По информации karelinform.ru, больше всего от непогоды пострадали жители северных районов республики. Пользователи соцсетей отметили, что в посёлке Кестеньга Лоухского района выпал град размером с перепелиное яйцо.
"Наша Карелия непредсказуема! Это природа севера", — написала местная жительница.
Незадолго до града сотрудники МЧС РФ по Карелии предупредили граждан о надвигающихся осадках.
Ранее заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов в интервью Pravda.Ru рассказал о правилах безопасного поведения во время грозы. Он порекомендовал найти себе укрытие, расположенное подальше от высоких деревьев. Кроме того, учёный подчеркнул: если непогода застала человека на открытом месте, следует присесть на карточки и переждать грозу.
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