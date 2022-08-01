Для участников онлайн-голосования проведут акцию "Миллион призов"

В рамках акции будут разыграны сертификаты, которые можно будет обменять на товары и услуги, рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Принять участие в акции "Миллион призов — #ВыбираемВместе2022" смогут только те избиратели, которые отдадут свой голос дистанционно. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на портале mos. ru. Подавать заявление заранее не придётся, так как в этом году электронные списки избирателей будут сформированы автоматически.

Будущую акцию "Миллион призов" проведут уже в шестой раз.

"Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость, поскольку на бизнес оказывается беспрецедентное санкционное давление. Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей", — отметил Платонов.

Напомним, выборы муниципальных депутатов пройдут в 125 районах Москвы с 9 по 11 сентября. Инструкцию по регистрации на участие в голосовании можно найти на сайте mos.ru.