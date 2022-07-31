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Как "свадебного генерала" Беглова к президенту не пустили

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посвящающий большую часть своих рабочих выездов различным праздничным событиям, оказался "в тени" на одном из важнейших мероприятий федерального значения. Об этом свидетельствует тот факт, что "свадебный генерал" не удостоился внимания президента России Владимира Путина в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота.

Как "свадебного генерала" Беглова к президенту не пустили

Еще минувшей весной СМИ писали о неготовности петербургского градоначальника отказаться от торжественно-номенклатурных активностей, выезжая на различные праздники выставки. Согласно анализу деятельности Александра Дмитриевича в период с 1 февраля по 7 мая, из 72 рабочих выездов губернатора 56,9% были посвящены формальным мероприятиям. При этом инспектирование или объезд районов составили лишь 13,9%. Такие показатели указывают на то, что большую часть рабочего времени Беглов предпочитает посвящать праздничным мероприятиям, а не решению реальных городских проблем, что подтверждает его статус так называемого "свадебного генерала".

Принимает участие петербургский губернатор и в праздничных событиях федерального уровня, проходящих в Северной столице, но степень этого участия, как показывает практика, является незначительной. Об этом свидетельствует тот факт, что "свадебному генералу" не позволили даже идти рядом с президентом России во время прогулки по музейно-историческому парку "Остров фортов" в Кронштадте, приуроченной к празднованию Дня ВМФ. Оставшись без внимания со стороны Кремля и высокопоставленных гостей, Беглов ограничился лишь скромным поздравлением в своем телеграм-канале, в очередной раз напомнив об успехах Петра I.

"В этом году мы отметили 350-летие со дня рождения Петра Первого. Его деяниями и победами Россия стала Империей, был основан Петербург, заложены основы морского могущества нашей страны. Петр вернул балтийские берега. Его наследники создали Черноморский флот. В нашем городе находится Главное командование ВМФ, по решению Президента проводится Главный Военно-Морской парад. Мы гордимся военным моряками — нашими мужественными защитниками!" — написал Александр Дмитриевич.

Напомним, накануне в рамках визита главы государства в Северную столицу губернатор Беглов оказался "во втором ряду", рядом с охранниками, которые несли портфели. При этом, как отмечал ряд телеграм-каналов, петербургский губернатор старался спрятаться за спинами высоких гостей, чтобы не попасть в объективы камер.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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