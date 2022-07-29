Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

Сентябрьские выборы муниципальных депутатов в 125 районах Москвы пройдут с некоторыми нововведениями. Например, москвичам не придётся подавать заявление на регистрацию в онлайн-выборах — списки электронных избирателей будут сформированы автоматически. Подробнее об этом и других нововведениях — в материале.

Теперь для участия в дистанционном голосовании потребуется только полная учётная запись на портале mos.ru. Для голосования на избирательном участке от горожан традиционно требуется только паспорт.

"Раньше было необходимо — как правило за 3-45 дней до дня голосования — обратиться с заявлением, и если оно было одобрено, то избиратель был включен в список участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и без отзыва заявления уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем на "традиционных" участках. Теперь вместо этой системы будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря чему москвичи могут непосредственно в день голосования выбрать, как им было бы удобнее проголосовать — онлайн или очно", — рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Изменить свой выбор, как это было на онлайн-выборах в Госдуму, в этот раз не получится, как и воспользоваться режимом отложенного голосования.

"Изменения направлены на то, чтобы, с одной стороны, избирателям было удобнее голосовать, с другой стороны, чтобы повысить гласность избирательного процесса и в принципе безопасность самой системы", — отметила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Напомним, муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Инструкция по участию в онлайн-голосовании представлена здесь.