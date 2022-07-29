Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Аналитик Беспалов назвал бесполезные при простуде гомеопатические препараты
Адвокат о выдворении Киркорова из Молдавии: "Политическая линия у него чёткая"
Онколог рассказал, по каким признакам определить меланому
Савик Шустер объявил из Италии об отказе от российского газа
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Стали известны личности жертв ДТП на пешеходном переходе в Уфе — мамы и ребёнка
Хакасские следователи доказали ещё одно убийство серийного маньяка Лебедя
Алёхин: Россия довела до паники ВСУ и "Кракен"* в Харькове
Метеоролог Шувалов о погоде в Москве на выходных: "Отдыхаем от жары"

Игорь Брынцалов осмотрел ход благоустройства Наташинского Парка в Люберцах

Россия » Центр » Москва

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил состояние благоустройства городской среды и соблюдение сроков сдачи работ.

Игорь Брынцалов осмотрел ход благоустройства Наташинского Парка в Люберцах

За последние 5 лет на территории парка установлена новая детская игровая площадка, спортивная площадка с тренажерами, проведены работы по реконструкции центральной площади парка с размещением на нем амфитеатра, установлено колесо обозрения, веревочный парк. На территории парка открылась спортивная школа по вейкбордингу, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Наташинские пруды — это знаменитый парк. Самое главное, что это любимое место жителей. Ну а время идет, и надо его приводить в соответствие с теми стандартами, что сегодня разработаны в Московской области. Парк требует нового статуса, качества и внимания, поэтому принято решение на следующий год начать капитальный ремонт. К концу августа будет утвержден проект преобразования и благоустройства. И в следующем году приступим к выполнению этого проекта", — прокомментировал Игорь Брынцалов.

В настоящий момент ведутся работы по разработке проекта реконструкции парка. Планируется построить детское кафе, обустроить велодорожки, пляж, построить скейт-парк, медиацентр.

"Проект будет согласован, конечно, с жителями, активными гражданами. При дирекции парка всегда работает общественный совет, который также будет участвовать в принятии решений: что необходимо в парке сделать, какие дорожки, площадки построить. Все будет учтено. Все зоны притяжения, которые исторически находятся здесь, будут тоже приведены к новым современным стандартам", — заявил Игорь Брынцалов.

Парламентарий напомнил, что за 8 лет в регионе количество парков увеличилось в 7 раз, а посещаемость — в 6. В прошлом году в парках побывало более 41 млн человек, за первое полугодие 2022 году — 26,6 млн человек.

В течение последующих 5 лет планируется создать еще 50 довольно обширных парков с учетом мнения жителей. Запланировано благоустройство в среднем 10 лесопарков ежегодно с 2021 года по 2025 год.

Задача "Единой России" в этом вопросе — обеспечивать участие жителей в решении вопросов благоустройства, выборе концепций, определении первоочередности объектов, следить за выполнением стандартов, контролировать ход работ совместно с жителями.

Всего в настоящее время в Московской области насчитывается 183 парка, общая площадь которых составляет 3 100 га. В 2022 году планируется благоустроить зонами активного отдыха 19 скверов и 14 парков. На эти работы будет выделено порядка 1,6 млрд рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Любовь Степушова Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ Любовь Степушова Ольга Лебедева Техас и Аризона начали разваливать США толпами нелегальных мигрантов Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Последние материалы
Савик Шустер объявил из Италии об отказе от российского газа
Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"
Стали известны личности жертв ДТП на пешеходном переходе в Уфе — мамы и ребёнка
Хакасские следователи доказали ещё одно убийство серийного маньяка Лебедя
Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ
Алёхин: Россия довела до паники ВСУ и "Кракен"* в Харькове
Метеоролог Шувалов о погоде в Москве на выходных: "Отдыхаем от жары"
В Волгограде обнаружилось загрязнение Волги на 18 миллионов рублей
Игорь Брынцалов осмотрел ход благоустройства Наташинского Парка в Люберцах
ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников