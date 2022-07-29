Игорь Брынцалов осмотрел ход благоустройства Наташинского Парка в Люберцах

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил состояние благоустройства городской среды и соблюдение сроков сдачи работ.

За последние 5 лет на территории парка установлена новая детская игровая площадка, спортивная площадка с тренажерами, проведены работы по реконструкции центральной площади парка с размещением на нем амфитеатра, установлено колесо обозрения, веревочный парк. На территории парка открылась спортивная школа по вейкбордингу, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Наташинские пруды — это знаменитый парк. Самое главное, что это любимое место жителей. Ну а время идет, и надо его приводить в соответствие с теми стандартами, что сегодня разработаны в Московской области. Парк требует нового статуса, качества и внимания, поэтому принято решение на следующий год начать капитальный ремонт. К концу августа будет утвержден проект преобразования и благоустройства. И в следующем году приступим к выполнению этого проекта", — прокомментировал Игорь Брынцалов.

В настоящий момент ведутся работы по разработке проекта реконструкции парка. Планируется построить детское кафе, обустроить велодорожки, пляж, построить скейт-парк, медиацентр.

"Проект будет согласован, конечно, с жителями, активными гражданами. При дирекции парка всегда работает общественный совет, который также будет участвовать в принятии решений: что необходимо в парке сделать, какие дорожки, площадки построить. Все будет учтено. Все зоны притяжения, которые исторически находятся здесь, будут тоже приведены к новым современным стандартам", — заявил Игорь Брынцалов.

Парламентарий напомнил, что за 8 лет в регионе количество парков увеличилось в 7 раз, а посещаемость — в 6. В прошлом году в парках побывало более 41 млн человек, за первое полугодие 2022 году — 26,6 млн человек.

В течение последующих 5 лет планируется создать еще 50 довольно обширных парков с учетом мнения жителей. Запланировано благоустройство в среднем 10 лесопарков ежегодно с 2021 года по 2025 год.

Задача "Единой России" в этом вопросе — обеспечивать участие жителей в решении вопросов благоустройства, выборе концепций, определении первоочередности объектов, следить за выполнением стандартов, контролировать ход работ совместно с жителями.

Всего в настоящее время в Московской области насчитывается 183 парка, общая площадь которых составляет 3 100 га. В 2022 году планируется благоустроить зонами активного отдыха 19 скверов и 14 парков. На эти работы будет выделено порядка 1,6 млрд рублей.