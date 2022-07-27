МСП Владимира в три раза увеличат финансирование

1,5 млрд рублей получит Владимирская область на развитие малого и среднего предпринимательства.

Эти новые меры поддержки позволят помочь экономике справиться с новыми вызовами. Сегодня импортозамещение является одним из самых приоритетных направлений, а потому обновление документа о сотрудничестве между Корпорацией "МСП" и администрацией региона (впервые он был подписан в 2016 году) сегодня становится крайне актуальным.

"Это важно для того, чтобы создать более совершенные условия для развития. Теперь есть возможность предложить бизнесу широкую линейку возможностей финансирования их проектов", — отметил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Представители МСП могут найти подробную информацию о новых мерах поддержки, а также о том, как её получить на цифровой госплатформе, доступ к которой получит каждый предприниматель.