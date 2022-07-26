Губернатор Гладков: в Белгородской области разминируют поля перед уборкой

В Белгородской области разминируют поля в приграничных районах перед уборкой урожая. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он ответил на прозвучавший в прямом эфире вопрос белгородца, которому якобы стало известно о проблемах с разминированием у аграриев.

На самом деле это не так, заявил губернатор. По его словам, аграрии не смогли бы продолжить уборочную кампанию без помощи региональных властей, пишет bel.ru.

"Если бы аграриям не помогали в этом вопросе, то уборочную кампанию невозможно было бы проводить. Конечно, помощь оказывается. В первую очередь — Министерством обороны, конечно, МЧС, Росгвардией в зависимости от необходимости, от объёма. Поэтому не переживайте. Аграрии не остались одни с достаточно сложной проблемой", — объяснил Гладков.