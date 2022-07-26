В Белгородской области разминируют поля в приграничных районах перед уборкой урожая. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он ответил на прозвучавший в прямом эфире вопрос белгородца, которому якобы стало известно о проблемах с разминированием у аграриев.
На самом деле это не так, заявил губернатор. По его словам, аграрии не смогли бы продолжить уборочную кампанию без помощи региональных властей, пишет bel.ru.
"Если бы аграриям не помогали в этом вопросе, то уборочную кампанию невозможно было бы проводить. Конечно, помощь оказывается. В первую очередь — Министерством обороны, конечно, МЧС, Росгвардией в зависимости от необходимости, от объёма. Поэтому не переживайте. Аграрии не остались одни с достаточно сложной проблемой", — объяснил Гладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.