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Глава Хабаровского края о политическом кризисе в РФ: Была утеряна управляемость

Россия

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв через два года после своего назначения на посту главы региона рассказал об успешном преодолении политического кризиса в стране.

Дегтярёв уверен, что Хабаровскому краю, областной центр которого по прогнозам должен стать городом-миллионником, удалось вернуть внимание федерального центра, так как в регион стали поступать финансовые потоки.

"Я думаю, главное — это доверие. Доверие между властью и обществом. Оно восстановлено. Не будем забывать, что в августе 2020 года был полноценный политический кризис, была фактически утеряна управляемость, десять дней регион был без главы", — цитирует слова губернатора vostokmedia.com.

Дегтярёв считает успешным достижением региона преодоление пандемии COVID-19 без снижения показателей развития.

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Автор: Елена Былкина
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