Ростовский политолог: муку из сверчков России навязывает Запад

Русским людям не нужно питание мукой из сверчков. Эта технология навязывается Западом, но в России хватит собственных запасов продовольствия. Такое мнение высказал политолог Александр Сухарь в беседе с rostovgazeta.ru.

В России нет никаких проблем с продовольствием, достаточно запасов зерна для муки, также есть и другие культуры, которые можно выращивать, заметил собеседник издания.

По его словам, добывать муку из сверчков совсем не проще и не дешевле, чем из зерновых, как убеждают инициаторы идеи. Если даже приблизительно посчитать, то оказывается, что стоимость производства муки из насекомых получается намного дороже.

Политолог считает, что лоббируют эту технологию в России глобалисты, которые, с одной стороны, преследуют цель внедрения новых технологий и создания новых рабочих мест, а с другой, продвижения своих сугубо меркантильных тем и глобальных атлантических проектов.