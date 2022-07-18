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Возврат маршрутки на Ржевке создал опасный для Беглова прецедент

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В рамках транспортной реформы Смольный создал проблемы с доступностью автобусов для жителей МО "Ржевка". Непродуманные действия администрации привели к тому, что в один день чиновники разрешили курсировать ранее отмененным маршруткам в МО, но уже через несколько часов снова их запретили. Ситуация на Ржевке создала опасный прецедент для губернатора Александра Беглова и в очередной раз указала на непрофессионализм транспортного сектора Смольного.

Возврат маршрутки на Ржевке создал опасный для Беглова прецедент

В Петербурге 15 июля стартовал третий этап транспортной реформы. В его рамках с улиц города должны исчезнуть последние маршрутки. На этом фоне любопытный инцидент произошел в МО "Ржевка". Работать частным перевозчикам здесь запретили, но утром 15 июля маршрутка К-218 вышла на рейс. Житель МО рассказал, что добиться этого удалось благодаря давлению общественности на чиновников. По его словам, для жителей Ржевки это направление особенно важно.

"Так произошло на Ржевке — жители объединились и завалили горячую линию ГУП "Организатор перевозок" звонками с требованием предоставить достойную альтернативу К-218. Чиновники натиска не выдержали — маршрутка утром на линию вышла", — сообщил петербуржец.

Однако уже через несколько часов стало известно, что чиновники снова отменили маршрутку К-218, при этом не заменив ее городским транспортом.

"С нами связался владелец, 20 лет перевозивший людей по этому маршруту, и сообщил печальные новости — все автобусы сняты с линии. Как мы поняли, решение больше политическое, так как сохраненная нашими усилиями К-218 была чуть ли не единственной в городе, что создавало плохой прецедент для транспортных чиновников. Нам обещают решить вопрос, якобы продлить 140 автобус", — следует из поста группы "За развитие Ржевки".

Ликвидация маршрута К-218 привела к неудобствам для обеих сторон, как для горожан, так и для чиновников. Петербуржцы лишились удобного способа добираться до места назначения, а сотрудники Смольного создали опасный прецедент, подставив тем самым губернатора Александра Беглова. В рамках ТР маршрутки должны были полностью исчезнуть, однако ситуация со Ржевкой показывает, что вернуть их можно. Из нее так же следует, что чиновники не предусмотрели замены маршруток иным общественным транспортом, хотя накануне запуска реформы обещали проложить новые маршруты таким образом, чтобы никто не испытывал дискомфорта.

Ситуация в МО "Ржевка" — не единственная в масштабах Петербурга. В разных районах города наблюдаются случаи, когда горожане вынуждены придумывать новые способы, чтобы добраться до пункта назначения. Ранее эту потребность закрывали частные перевозчики, которых Смольный убрал в рамках ТР.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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