В Петербурге набирает обороты скандал с награждением Боголюбовой

Недавно петербургские СМИ и ТГ-каналы сообщили, что замглаву Пушкинской райадминистрации Татьяну Боголюбову, сорвавшую выставку о спецоперации РФ на Донбассе, наградят. Федеральное агентство новостей решило направить запрос губернатору Беглову и прояснить его позицию по сложившейся ситуации.

Ранее авторы Телеграм-канала "Площадь Восстания" со ссылкой на собственные источники отметили, что Боголюбову будут награждать якобы "За сознательность", что выглядит как издевка. При этом в Смольном предпочли устраниться и отмолчаться.

Резонансную историю прокомментировали многие эксперты, активисты и известные люди Петербурга, включая предпринимателя Евгения Пригожина.

"Мы видим реальную попытку администрации Пушкинского района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов", — подчеркнул крупный бизнесмен и инвестор.

К сохраняющему молчание Беглову обратилась редакция "Федерального агентства новостей". Руководство ФАН направило в адрес градоначальника официальный запрос, который должен прояснить позицию горвласти и градоначальника по ситуации со срывом патриотической выставки и награждением чиновницы Боголюбовой.