Сорвавшую выставку о Мариуполе в Петербурге чиновницу наградят

Татьяну Боголюбову, сорвавшую выставку о Мариуполе и в поддержку спецоперации РФ, наградят. О поощрении чиновницы, выступившей против выставки о СВО, сообщил телеграм-канал "Площадь Восстания" со ссылкой на собственные источники.

По информации источников канала, в наградных документах Боголюбовой значится формулировка "За сознательность".

"Татьяна Боголюбова — сознательный гражданин. Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?" — задаются вопросом авторы.

Напомним, активисты организовали выставку в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Сотрудница администрации Пушкинского района Петербурга Татьяна Боголюбова фактически сорвала патриотическое мероприятие. На инцидент отреагировали СК и прокуратура. Как сообщали СМИ, Боголюбова вместе с группой лиц зашла в шатер, где проходила выставка, и потребовала убрать патриотическую символику, связанную с защитой Донбасса.