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Пригожин намерен судиться с защищающими Смольный "болтунами"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Работа Смольного вызывает все больше недовольства у петербуржцев. Власти города провалили ряд важных реформ, не заботятся о сохранении исторического наследия, не заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности Северной столицы.

Пригожин намерен судиться с защищающими Смольный "болтунами"

Бизнесмен Евгений Пригожин также дал оценку деятельности команды Александра Беглова. Это вызвало большой общественный резонанс и реакцию в СМИ. Политолог Дмитрий Гавра назвал действия бизнесмена "медиаатакой", а его отношения с губернатором — "конфронтацией". Журналисты издания ИА Federalcity поинтересовались у Евгения Пригожина, как он относится к такой оценке политолога.

"В России большое количество недожурналистов, недополитологов и болтунов с большой буквы "Б". Кстати, с той же буквы начинается слово *****. Господин Гавра плохо следит за реалиями и плохо разбирается в ситуации, в связи с чем позволяет себе такие оплошности. За это мои юристы и "расчленят" его в суде", — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Юристы "Конкорда" подали иск в Пресненский райсуд Москвы против главреда издания "Региональные комментарии", ООО "Агентство политических и экономических коммуникаций" и Дмитрия Гавры о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для иска стало появление в Сети недостоверной информации.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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