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На Воробьевых горах возродят популярную эскалаторную галерею

Россия » Центр » Москва

Столичные власти пообещали восстановить эскалаторную галерею, которая закрылась во времена СССР — в конце 80-х годов прошлого века.

На Воробьевых горах возродят популярную эскалаторную галерею

Спустя более чем три десятилетия объект восстановят и откроют для посетителей. Проект не утратит исторический облик, его уже согласовала Москомархитектура.

После того как работы завершатся, пассажиры получат красивый и удобный маршрут — от метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров. Также по нему можно будет пройти к смотровой площадке Московского государственного университета.

Впервые галерея открылась 23 июля 1959 года. Она была очень популярна среди местных жителей и туристов. Из-за особенностей ландшафта объект стал разрушаться — из-за оползней и смещения горных пород на стенах появились трещины, требовалась комплексная реконструкция. Однако ее решили не проводить из-за экономических причин, актуальных в то время.

Галерея находится по адресу: улица Косыгина, дом 20. Она состоит из верхнего и нижнего павильонов, которые соединяются эскалаторами.

Общая площадь обновленного объекта превысит 3600 квадратных метров. Территорию рядом с эскалаторной галереей также должны благоустроить.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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