Столичные власти пообещали восстановить эскалаторную галерею, которая закрылась во времена СССР — в конце 80-х годов прошлого века.
Спустя более чем три десятилетия объект восстановят и откроют для посетителей. Проект не утратит исторический облик, его уже согласовала Москомархитектура.
После того как работы завершатся, пассажиры получат красивый и удобный маршрут — от метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров. Также по нему можно будет пройти к смотровой площадке Московского государственного университета.
Впервые галерея открылась 23 июля 1959 года. Она была очень популярна среди местных жителей и туристов. Из-за особенностей ландшафта объект стал разрушаться — из-за оползней и смещения горных пород на стенах появились трещины, требовалась комплексная реконструкция. Однако ее решили не проводить из-за экономических причин, актуальных в то время.
Галерея находится по адресу: улица Косыгина, дом 20. Она состоит из верхнего и нижнего павильонов, которые соединяются эскалаторами.
Общая площадь обновленного объекта превысит 3600 квадратных метров. Территорию рядом с эскалаторной галереей также должны благоустроить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.