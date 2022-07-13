Эксперт: Снижение аренды для стивидоров Петербурга – капля в море их проблем

Руководитель отдела аналитики ИАА "ПортНьюс", кандидат наук Виталий Чернов считает, что даже если правительство РФ решит снизить арендную плату за пользование инфраструктурой Большого порта Санкт-Петербург по просьбе Беглова, проблемы стивидоров никуда не уйдут.

12 июля стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в правительство РФ с инициативой о снижении арендной платы за пользование инфраструктурой Большого порта Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Смольного, если владелец порта ФГУП "Росморпорт" согласится уменьшить ставку, это окажет "существенную поддержку" стивидорным компаниям, которые сейчас вынуждены терять прибыль из-за снижения грузопотока на фоне санкций западных стран.

По мнению руководителя отдела аналитики ИАА "ПортНьюс", кандидата наук Виталия Чернова, мера, предложенная Бегловым — это "капля в море".

"Это не решает всех проблем, безусловно. У них есть другие издержки помимо арендной платы, им нужно зарплату платить сотрудникам, массовые сокращения проводить — это тоже влечет за собой определенные расходы, потому что там надо выплачивать пособия при сокращении. Технику надо обслуживать, краны, кредиты надо обслуживать. Конечно, для них это не является панацеей", — заявил Чернов.

Ранее СМИ сообщали, что настоящая причина просьбы о снижении арендной платы может скрываться в другом — дело в том, что еще в прошлом году был представлен проект жилищной застройки района Большого порта Санкт-Петербург коммерческой структурой. При этом владельцы инфраструктуры, то есть федеральные власти, начали рассматривать этот проект всерьез, а сам порт собирались переносить в Ленинградскую область — в порт Усть-Луга.

По всей видимости Смольный и Беглова такой расклад не устроил, потому что в случае реализации проекта на федеральном уровне город практически ничего не получит. Журналисты предположили, что снижение арендной платы приведет к обветшанию инфраструктуры, после этого город выступит "спасителем" порта и попросит передать его в свою юрисдикцию (как это уже было ранее), чтобы затем реализовать проект жилищного строительства самостоятельно.