Идея Беглова снизить аренду причалов заморозит работу порта Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к федеральному правительству с предложением снизить плату для стивидорных компаний за использование причалов Большого порта города. По мнению губернатора, это должно помочь компаниям пополнить оборотные средства для текущей операционной деятельности. Причалы находятся в собственности федерального "Росморпорта" и правительство Петербурга не может самостоятельно принимать подобных решений.

Однако руководитель отдела аналитики ведущего российского СМИ в области морского транспорта Информационно-аналитического агентства PortNews Виталий Чернов считает, что озвученная Бегловым мера вряд ли станет долгосрочной и эффективной.

"Снижение арендной платы на долгосрочную перспективу маловозможно, потому что эти платежи идут "Росморпорту", а "Росморпорт" их тратит на поддержание объектов федеральной собственности в порту, например, на дноуглубление, потому что без дноуглубления, без поддержания гарантированных глубин порт вообще остановится", — считает Чернов.

Таким образом, инициатива губернатора Беглова может быть нацелена на сиюминутную выгоду для стивидорных компаний, но в долгосрочной перспективе может привести к их банкротству в связи с полной остановкой работы порта. Именно к этому, по мнению эксперта, может привести отмена арендной платы, в результате чего у "Росморпорта" не окажется средств на поддержание нормального функционирования Большого порта Петербурга.