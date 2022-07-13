"Помощь" Беглова стивидорам Большого порта обернется коррупцией

Общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал Pravda.Ru инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова о снижении арендной платы при использовании городских портов. По словам Макаренко, такое решение является тревожным знаком, за которым могут скрываться бизнес-интересы чиновников.

В комментарии нашему изданию Макаренко напомнил, что похожие случаи уже были. Он напомнил об инцидентах, когда городские власти под прикрытием "интересов государства" продвигают свои личные цели.

"Всегда настораживает подобное отношение, когда принимаются такие странные решения, и в итоге вместо каких-то необходимых объектов промышленности появляются богатенькие застройщики, которые решают свои личные интересы под прикрытием интересов государства. Я не раз наблюдал, все мы наблюдаем, когда за некоторыми начинаниями чиновников стоят на самом деле бизнес-интересы, ничего больше. Под эти интересы придумываются оправдания государственной важности или интересов народа. Такие вещи совершенно недопустимы. Но многие чиновники у нас страдают именно этим, когда не интересы государства ставятся во главу, а интересами государства оправдываются различные бизнес-темы. Этого быть не должно в стране в принципе", — рассказал Макаренко.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр обратился к правительству РФ с инициативой о снижении арендной платы при использовании портов Северной столицы. Градоначальник уверен, что в текущей ситуации это поможет стивидорным компаниям, которые и являются активными пользователями гаваней, пережить санкционное давление. Эксперты "Коммерсанта" сообщали, что снижение стоимости арендной платы скажется только на состоянии инфраструктуры, поскольку средства за пользование портами идут на техническое обслуживание объектов.

СМИ увидели в этом и другой момент. Они напомнили, что идея Беглова может преследовать конечную цель в виде выкупа городом портов, что Смольный уже пытался сделать несколько лет назад.