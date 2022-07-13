Город отдан на растерзание – активистка о составе ВООПИиК Петербург

После исключения из состава ВООПИиК Петербурга крыла градозащитников Северная столица отдана на растерзание. Так активистка Татьяна Красавина прокомментировала Pravda.Ru перемены в составе организации.

В составе петербургского ВООПИиК ранее произошли изменения, по итогу которых в организации ликвидировали градозащитное крыло. В том числе, были исключены депутаты Борис Вишневский и Алексей Ковалев. Последний является ветераном градозащитного движения.

Активистка Татьяна Красавина уверена, что такие перемены в составе ВООПИиК не приведут ни к чему хорошему. По ее словам, равноценной замены изгнанным градозащитникам-профессионалам в Петербурге нет.

"Город отдан на откуп и на растерзание. […] Сейчас произошел рейдерский захват ВООПИиКа, рейдерский захват ИКОМОСа и полная подмена реальных специалистов зависимыми специалистами в совете по культурному наследию. Это очень печально. Авторитет экспертов этих объединений ВООПИиКа и ИКОМОСА ничем незаменим. Если сейчас там фигурируют люди, зависимые от КГИОПа и буквально ждущие его подрядов и живущие с его подрядов, то о чем можно говорить", — рассказала Красавина.

Градозащитница добавила, что историческое наследие Петербурга теперь оказалось под угрозой исчезновения. По всей видимости, на месте ценных с архитектурной точки зрения зданий появятся элитные новостройки. И помешать слаженным действиям застройщиков и чиновников Смольного, работающих в интересах девелоперов, а не горожан, будет некому, поскольку при попустительстве КГИОПа именно ВООПИиК выполнял охранную функцию.

"Судьба Санкт-Петербурга, к сожалению, печальна. Она печальна в новой части и в исторической части. В исторической части сбивается вся видовая застройка. Она беззащитна. Прелесть и уникальная ценность, признанная мировым сообществом, это не только прославленные Петергоф и Эрмитаж, это грандиозные объемы сохраненного плоского центра видовой застройки. Это значит, что ты, не выбиваясь из контекста, можешь два часа на пешей экскурсии гулять тематически — Петербург Пушкина, Петербург Достоевского, Коломна, Золотой век. В этом суть объектов всемирного наследия", — резюмировала активистка.

Другие эксперты также озабочены перестановками в ВООПИиК. Они уверены, что новый состав организации станут использовать в интересах лояльных Смольному застройщиков. Уже сейчас можно наблюдать, как город в авральном режиме сносит памятники культурного наследия.