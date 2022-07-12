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Бизнесмен Пригожин рассказал, почему Беглов провалил мусорную реформу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью изданию "Невские новости" прокомментировал провал мусорной реформы в Санкт-Петербурге. Предприниматель считает, что вместо эффективного способа устранения отходов губернатор Александр Беглов выбрал другой. Например, разогнать инвесторов и сбрить свои усы.

Бизнесмен Пригожин рассказал, почему Беглов провалил мусорную реформу

Пригожин рассказал, что предложил свою помощь в реализации мусорной реформы. Бизнесмен хотел вложить 12 млрд рублей в обновление контейнерного парка и строительство мусороперерабатывающих заводов, включая пиролизные установки.

"Из всего нашего разговора, по-моему, Александр Дмитриевич услышал только слова: "10 млрд рублей" и "1 миллиард прибыли"", — отметил Пригожин.

Как итог, благие намерения бизнесмена были проигнорированы и Петербург буквально "утонул" в горах мусора. В последствии предприниматель узнал от простых мусорщиков-работяг, что на местах сбора, хранения и переработки отходов появились "упитанные ребята на Роллс-Ройсах", которые могут быть связаны с братьями Захватовыми. Это говорит о том, что у нынешней мусорной реформы есть свои "смотрящие", а простым водителям мусоровозов предложили "отстегивать" по 30%.

Ознакомиться с полным интервью можно на сайте издания "Невские новости".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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