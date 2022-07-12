В Татарстане решается судьба трёх спорных земельных участков

Судьба трёх земельных участков, расположенных на границе с другими регионами, решается в Татарстане. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин во время брифинга.

По словам чиновника, спорными являются два участка лесного фонда республики, граничащие с Удмуртией. Ещё один участок граничит с Кировской областью в районе города Кукмор. Там находится горнолыжная база "Медная гора". Остальные спорные вопросы уже решены.

Так соглашение об установлении границы подписаны с Оренбургской областью, Чувашской республикой и Башкирией.

Кроме того, идёт подготовка и согласование документов для подписания соглашения с Марий Эл, Самарской и Ульяновской областями. Планируется, что большая часть границ будет поставлена на кадастровый учёт до конца года, пишет издание inkazan.ru.