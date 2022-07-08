Жители Ижевска этим летом столкнулись с проблемой заросших травой дорог, тротуаров и детских площадок. Из-за недобросовестного подрядчика из Казани, который не выполнил контракт, столица Удмуртии рисковала превратиться в джунгли, пишет udm-info.ru.
Глава региона за срыв покосов раскритиковал мэра Ижевска и его команду, но горожане также продолжают жаловаться на заросли.
Муниципальные власти объяснили, что подрядчик иногда оказывается недобросовестным. С него взыскали неустойку и заключили новый договор на покос. Однако процедура займёт около двух недель.
Новый подрядчик должен завершить первый цикл покоса травы к 15 июля, а покосы вдоль магистралей должны были завершиться ещё 6 июля, однако сообщения о заросших травой участках продолжают поступать от горожан, пишет издание.
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