В Москве выберут лучшие пляжи в городских парках

На интернет-площадке "Активный гражданин" стартовало голосование за лучший пляж в столичных парках. На выбор представлено 11 вариантов, также каждый может предложить и свой вариант.
"Чтобы отдохнуть на пляже, необязательно уезжать из Москвы. Этим летом в городских парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, открыто более десятка зон отдыха у воды. В некоторых из них можно даже окунуться в воду и поплавать. При этом не только в водохранилище или пруду, но и в бассейнах под открытым небом", — говорится на странице голосования.
В Сокольниках в летний период работает площадка The Баssейн с двумя бассейнами под открытым небом, шезлонгами, душем, кафе, волейбольной площадкой и настольным теннисом. Путьяевский пруд № 1 здесь же в Сокольниках может похвастаться песчаным пляжем и вейк-парком.
Два взрослых и один детский бассейн работают в парке "Фили".
В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" можно позагорать у воды или скрыться от жары в тени деревьев. Купаться, однако, там нельзя. То же касается
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