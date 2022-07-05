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К 2025 году 100% почтовых отделений Подмосковья будут приведены в порядок

Россия » Центр » Москва

Модернизация отделений почтовой связи сегодня стала одной из тем на оперативном совещании губернатора Московской области.

К 2025 году 100% почтовых отделений Подмосковья будут приведены в порядок

Прошлый год по этому направлению стал прорывным для Подмосковья. По инициативе Андрея Воробьёва в порядок привели треть региональных почтовых отделений — 344 из 1019. А за четыре года планируется модернизировать еще 419. В том числе и благодаря федеральной программе, которая начинает действовать с текущего года.

— Очень важно, что инициативу Московской области заметили на федеральном уровне. Стартует федеральная программа ремонта почтовых отделений, которую Президент озвучил в прошлом году на съезде партии "Единая Россия". 25 000 помещений по всей стране будут отремонтированы к 2025 году. Московская область тоже попала в эту программу. Важный момент: около 100 помещений, которые находятся в федеральной собственности, не было возможности отремонтировать в прошлом году, потому что не было средств. Теперь средства на это есть, и в этом году 31 отделение будет ремонтироваться уже по федеральной программе, — сообщил депутат Государственной думы, региональный координатор партийного проекта по модернизации почтовых отделений Александр Коган.

Еще одно направление модернизации — создание на базе сельской почты сети доступа к электронным государственным услугам. Это особенно актуально для пожилых людей на отдалённых от городов территориях. Доступ в интернет есть не у всех, да и навыками работы с компьютером обладают не все. Прошедшие специальное обучение сотрудники почты помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг и оформить необходимые документы. В этом году в рамках эксперимента в Подмосковье планируется открытие цифровых МФЦ на базе 18 сельских почтовых отделений, которые попали в программу ремонта. В некоторых точках такие рабочие места уже действуют, например, в посёлке Кирпичного Завода г. о. Серпухов, откуда было организовано прямое включение. Если услуга будет востребована, этот опыт распространят по всему региону.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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