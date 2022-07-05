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Сотрудников петербургского ЦУР лишили премий

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

АНО "Диалог" не станет выплачивать премии сотрудникам ЦУР Санкт-Петербурга. На решение о премиях повлияли как минимум два фактора: падение медиарейтинга организации более чем на 70%, а также низкие показатели эффективности в сравнении с коллегами из регионов.

Сотрудников петербургского ЦУР лишили премий

Политтехнолог Вадим Полежаев в ТГ-канале опубликовал пост, в котором сообщил о решении АНО "Диалог" не выплачивать премии сотрудникам петербургского ЦУРа. Лишение бонусов не вызывает удивления. Согласно данным АНО "Диалог", медиарейтинг Управления в мае упал на 70%, а на эффективность работы могла повлиять банальная коррупция в медиаблоке Смольного.

Более того, ЦУР Петербурга оказался в аутсайдерах по сравнению с другими отделениями АНО "Диалог" по итогам мая. Согласно медиарейтингу Центра управления регионом в мае 2022 года, петербургское ведомство оказалось на 61 месте с 54 упоминаниями в прессе. Для сравнения — в апреле ЦУР Северной столицы занимал 18 место в рейтинге, то есть всего за месяц эффективность центра упала на 70%.

Глава петербургского ЦУР Елена Никитина не раз за последнее время находилась в центре скандалов. Ее упрекали за пассивность в поддержке российской спецоперации на территории Украины. СМИ сообщали о подозрительных схемах, в которых участвуют семья Никитиной и благотворительный Фонд культуры, семьи и детства. Последним громким скандалом оказался инцидент с выставкой о Мариуполе в Пушкине. Глава петербургского ЦУР от комментариев по поводу инцидента отказалась.

Внимание на себя обращает неуклонное падение рейтинга губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который не может спасти ЦУР. На понижение в значительной степени повлиял провал транспортной реформы и скандальный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно проекту "петербургской реновации", жителей панельных "хрущевок" могут переселять из обжитых, комфортабельных районов с развитой транспортной инфраструктурой на окраины в многоквартирные "человейники". Также бурю негатива вызвало решение губернатора повысить зарплату себе и чиновникам на 20%.

Пассивность, неэффективность и слабое руководство являются отличительными чертами петербургского ЦУРа, которые отлично видят в АНО "Диалог". Вероятно, что лишение премий не последняя мера, которая будет принята к сотрудникам управления.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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