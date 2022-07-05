Иннопром-2022: Ростовская область заключила соглашения более чем на 31 млрд руб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, подводя итоги участия делегации региона в Международной промышленной выставке "Иннопром-2022", отметил, что было заключено свыше 10 соглашений более чем на 31 млрд рублей.

На стенде представители делегации представили порядка 50 проектов на общую сумму — 460 млрд рублей. Соглашения были подписаны по 11 из них на сумму более 31 млрд рублей. Губернатор отметил, что благодаря этому в регионе будет создано свыше 1300 рабочих мест. При этом вполне реально воплощение в жизнь этих проектов, поскольку отмечается хороший уровень локализации — около 90%.

Перспективные проекты затрагивают такие сферы, как

производство сжиженного газа,

машиностроительную, химическую и металлургическую индустрии,

развитие электрозаправочной инфраструктуры,

производство холодильного и медицинского оборудования.

"Подавляющее, абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся. Поэтому для нас сегодня является принципиальным ускорение процессов, которые бы заместили те ниши, появляющиеся сегодня в стране, в регионах", — рассказал Василий Голубев.

Стоит напомнить, что Ростовская область участвует в выставке на регулярной основе, представляя на ней свой инвестиционный потенциал. Подписанные в прошлые годы на "Иннопроме" соглашения дали толчок для развития ряда новых отраслей, в том числе ветроэнергетики.