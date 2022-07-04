В Москве стартовал общественный проект "Кандидатский минимум"

4 июля в Москве стартовал общественный проект "Кандидатский минимум" для участников муниципальной кампании. По словам автора проекта, члена Общественной палаты Москвы, политолога Александра Асафова, участие в проекте поможет кандидатам в муниципальные депутаты разобраться в основных этапах избирательной кампании.

С 9 по 11 сентября в 124 районах Москвы и городом округе Троицк состоятся выборы депутатов Советов муниципальных образований. По мнению Асафова, несмотря на растущий интерес москвичей к политическим событиям и выборам, в обществе до сих пор нет четкого понимания роли муниципальных депутатов в жизни города.

"Нередко даже кандидаты в муниципальные депутаты, уже вступившие в предвыборную кампанию, не знают всех правил и последовательности действий. Поэтому повышение электоральной грамотности, в том числе кандидатов — ключевая задача проекта "Кандидатский минимум”", — отметил Асафов.

Участники "Кандидатского минимума" смогут получить методическую и консультационную помощь в ходе ключевых этапов избирательной кампании.

"Их пригласят принять участие в круглых столах на площадке Общественной палаты Москвы и дискуссионных форматах Московского клуба политологов с привлечением экспертов и действующих политиков. Надеюсь, что участие в проекте принесет практическую пользу всем, кто собрался идти на муниципальные выборы", — резюмировал Асафов и добавил, что для электоральных экспертов и политологов личное знакомство и общение с кандидатами позволят объективнее оценить ход и итоги муниципальной кампании.

Принять участие в проекте "Кандидатский минимум" можно вне зависимости от политических убеждений или партийной принадлежности. Основное условие — намерение и амбиции поучаствовать в предстоящей муниципальной кампании. Для регистрации в проекте достаточно подать заявку на сайте.