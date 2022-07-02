Яма на улице Фрунзе мешает местным жителям парковать машины

В Московском районе Санкт-Петербурга местные жители сообщили о появлении новой ямы на проезжей части. Ранее горожане неоднократно требовали от Смольного разобраться с подобными проблемами, но администрация города не хочет реагировать на их обращения.

По словам петербуржцев, яма, которая образовалась на улице Фрунзе около дома №16, затрудняет парковку транспортных средств и может со временем увеличиться в размерах.

"Мешает парковать машину. Яма появилась несколько недель назад, однако местные коммунальные службы не намерены реагировать на проблему", — рассказал автор фотографий.

Темп реконструкции поврежденных автомобильных дорог в Петербурге по-прежнему остается крайне низким. Это доказывает огромное количество жалоб, размещенных на портале "Наш Санкт-Петербург".

Так, на начало июня на рассмотрении администрации Петербурга находилось свыше 3,3 тыс. жалоб данного характера. Петербуржцы обеспокоены тем, что в администрации губернатора Александра Беглова не уделяют должного внимания этой системной проблеме, представляющей потенциальную угрозу не только для автолюбителей, но и пешеходов.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге при губернаторстве Александра Беглова фактически происходит монополизация сферы благоустройства городских дорог. Практика показывает, что к итоговым торгам в городе допускаются только "проверенные чиновниками" компании, с которыми городские власти постоянно "перезаключают" контракты.