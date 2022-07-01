Евгений Пригожин объяснил, кто тормозит инвестиционное развитие Петербурга

Процветающая в Петербурге коррупция является причиной нереализованных проектов, а также бегства инвесторов. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин в ответе Александру Верютину, журналисту агентства LIVE24.

Представитель издания попросил предпринимателя прокомментировать ситуацию вокруг аукциона на право аренды Конюшенного ведомства. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина, который обвинил Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в попытке устроить "междусобойчик" вместо торгов. По словам предпринимателя, они "попрали все нормы закона". Бизнесмен также попросил Александра Верютина помочь в поиске ответственных за коррупцию в администрации города.

"Могу сказать, исходя из собственного опыта, что в Петербурге, не раздавая мешки взяток и не участвуя в коррупционных схемах, невозможно заниматься инвестиционной деятельностью. Совершенно справедливо губернатор заявил, что в городе царит криминал и полукриминал. Для того чтобы инвесторы почувствовали облегчение, и в том числе мои проекты были реализованы, необходимо узнать, кто же глава этой группировки. Александр Дмитриевич, подскажите?" — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск православной епархии храма Спаса Нерукотворного образа к комитету имущественных отношений. Истец требует признать незаконными торги на право аренды Конюшенного ведомства.