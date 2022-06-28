В фестивале "ПроПрофессии и ПроВозможности" приняли участие 50 колледжей

В Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел фестиваль "ПроПрофессии и ПроВозможности". В мероприятии, которое призвано познакомить будущих абитуриентов с условиями обучения и попробовать себя в разных профессиях, приняли участие 50 московских колледжей.
"Мастер — это человек, который достиг вершины в своем деле и довел ремесло до уровня искусства. Замечательно, что на сегодняшнем фестивале мы можем видеть таких мастеров, понять, чему мы можем научиться у них. Тем более что они готовы обучать своих учеников. Сейчас началась приемная кампания в московские колледжи. Это значит, что каждый выпускник может за короткий срок обучения в учебном заведении обзавестись самыми полезными и уникальными навыками, а также освоить одну из востребованных специальностей", — отметил руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.
По словам директора Московского центра развития профессионального образования Ирины Ждановой, фестиваль "ПроПрофессии и ПроВозможности" дает возможность погрузиться в мир специальностей будущего, узнать о самых востребованных и перспективных навыках, а также попробовать себя в понравившейся профессии на мастер-классах. Всего на фестивале было представлено более 100 различных специальностей.
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