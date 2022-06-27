Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине и кого нельзя щадить

Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Москва ведёт борьбу не с народом Украины, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на бывшего президента России, зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Борьба идёт с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули", — заявил политик.

Экс-глава государства отметил, что украинские власти долгие годы игнорировали волю граждан Донбасса, которые заявили о своём желании быть независимыми и говорить на родном языке. По словам Медведева, украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады.

"Эти негодяи не представляют украинский народ. Они просто глумливое отребье. Маргиналы, хоть и вооруженные до зубов. Вот им не должно быть пощады", — сказал зампред.

При этом он подчеркнул, что с украинцами граждане России связаны самыми тесными узами — родственными, историческими, культурными.

Также, по словам Медведева, любые попытки посягнуть на Крым будут считаться объявлением войны России, а если это сделает страна, которая входит в Североатлантический альянс, это будет означать конфликт со всем НАТО.