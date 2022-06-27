Moody's сообщил, что держатели российских евробондов не получили выплаты

Держатели евробондов России не получили выплаты по ним в должный срок, что считается дефолтом, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's.

Это должно было произойти 27 июня. Речь идёт о купонных выплатах по двум евробондам на сумму 100 миллионов долларов.

Moody's не исключило новые дефолты по будущим купонным выплатам. Россия отрицает, что допустила дефолт.

Технический дефолт, который США пытаются объявить России по внешнему долгу, не имеет ничего общего с реальным состоянием российской экономики, признало агентство Reuters.

В сообщении агентства отмечается, что рубль является в настоящее время "самой сильной валютой" в мире, которая за последние месяцы серьёзно укрепилась по отношению к американскому доллару.