Вильфанд: в начале июля температура в Москве будет выше нормы

27 июня в Москве было очень жарко. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, будет ли в этом году повторение того "рекордного" 2010 года.

Напомним, что в июле-августе 2010 года температура в Москве не опускалась ниже 30 градусов, а иногда достигала 39.

Специалист отметил, что в начале июля температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Но делать какие-то выводы преждевременно, цитирует его Общественная Служба Новостей.

"В 2010 году установился антициклон продолжительностью в 52 дня. Сейчас пока этот антициклон длится с пятницы. Это совсем немного. Поэтому давайте подождем. Конечно же, расчеты, которые мы проводим, говорят о том, что пока явного похолодания нет в ближайшее время", — рассказал Вильфанд.

В конце недели будет более-менее понятно, насколько устойчива данная ситуация, отметил синоптик.