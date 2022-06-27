27 июня в Москве было очень жарко. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, будет ли в этом году повторение того "рекордного" 2010 года.
Напомним, что в июле-августе 2010 года температура в Москве не опускалась ниже 30 градусов, а иногда достигала 39.
Специалист отметил, что в начале июля температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Но делать какие-то выводы преждевременно, цитирует его Общественная Служба Новостей.
"В 2010 году установился антициклон продолжительностью в 52 дня. Сейчас пока этот антициклон длится с пятницы. Это совсем немного. Поэтому давайте подождем. Конечно же, расчеты, которые мы проводим, говорят о том, что пока явного похолодания нет в ближайшее время", — рассказал Вильфанд.
В конце недели будет более-менее понятно, насколько устойчива данная ситуация, отметил синоптик.
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