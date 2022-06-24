Вредная черепашка может уничтожить часть урожая в Оренбургской области

Массовое вылупление личинок вредной черепашки началось в Оренбургской области. Об этом пишет 56orb.ru.

По информации издания, над полями с зерновыми культурами нависла большая угроза, ведь черепашка считается особо опасным вредителем. Специалисты оренбургского филиала "Россельхозцентра" после мониторинга заявили, что очаги отрождения личинок насекомого выявлены на западе региона.

Как пояснили эксперты, вредная черепашка — это "прожорливый" клоп, который способен летать, как саранча.

Они добавили, что личинки этого насекомого питаются соком листьев, колосковой чешуёй и даже созревающим зерном. В областном Минсельхозе подчеркнули: без своевременного мониторинга и обработки полей химикатами Оренбургская область может остаться без урожая.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие больших ос размером до пяти сантиметров. Они сообщили в социальных сетях, что никогда не видели таких больших насекомых.