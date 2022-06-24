Атака на буровые платформы: загрязнение несёт к берегам Украины и стран Европы

Вредные вещества, попавшие в Чёрное море после атаки Вооружённых сил Украины на буровые платформы "Черноморнефтегаза" и последовавшего пожара, течениями отнесёт на запад — к берегам Украины, а также Румынии и Болгарии. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН, кандидат биологических наук Сергей Алемов, Крыму опасность не грозит.

"Однозначно какой-то негативный эффект есть, но оценить его пока трудно. При этом мы точно можем сказать вот что: течения в этой части Чёрного моря таковы, что, что бы ни попало в воду, оно будет разноситься к берегам Украины и дальше — на Румынию, Болгарию и так далее", — заявил эксперт.

Он отметил, что вероятность того, что загрязнение доберётся до берегов Крыма — минимальна.

Военный эксперт Александр Бартош рассказал, для чего киевские власти нанесли удары по буровым платформам российского "Черноморнефтегаза". Бартош уверен, что атака была проведена Киевом по указанию американских партнёров.