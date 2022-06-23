В проектах Музея Победы поучаствовали 130 тысяч московских школьников

В совместных проектах Департамента образования и науки города Москвы и Центрального музея Великой Отечественной войны в прошедшем учебном году приняли участие более 130 тысяч столичных школьников. Сотрудничество продолжится и в следующем году.

"Для ребят это уникальная возможность получить новые знания, проникнуться духом истории и гордостью за наших героических соотечественников и их беспримерные подвиги. Начиная с сентября, свои знания в историко-образовательных программах ежедневно смогут проверить до двух тысяч человек. В наших планах, чтобы каждый столичный школьник смог побывать в этом музее на Поклонной горе", — отметил заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Антон Молев.

В сентябре прошлого года Музей Победы присоединился к проекту "Учебный день в музее". Для учащихся предпрофессиональных классов здесь проводились не только уроки истории, но и английского языка, биологии, информатики, математики, обществознания и химии. Программы таких уроков были разработаны специалистами Городского методического центра и сотрудниками музея на Поклонной горе.

В рамках другого проекта старшеклассники из 152 школ создавали аудиогиды на шести языках и цифровые решения для нужд музея. Ребята создали семь аудиогидов, 36 переводов, 26 чат-ботов, пять мобильных приложений, шесть цифровых двойников музейных экспонатов и два объекта дополненной реальности.

Кроме того, в Музее Победы проходили патриотические программы, реализуемые совместно с центром "Патриот.Спорт": историко-образовательный квест "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа".