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Новые высокоточные ракеты "305" ударили по Украине

Россия

Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305". Они уничтожают важные военные объекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Новые высокоточные ракеты "305" ударили по Украине

По его словам, "305" применяются с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ. Ракеты способны обеспечить высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров.

Новая ракета "305" была впервые представлена на выставке "Армия-2021". Она предназначена для поражения днём и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей.

Ранее американский журналист случайно стал свидетелем нанесения удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и испытал "непередаваемые ощущения". Российское оружие с оглушительным свистом бьёт в цель, после чего над землёй поднимаются клубы чёрного дыма, а в небе образуется огненный гриб.

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Автор: Денис Постольский
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