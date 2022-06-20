Новые высокоточные ракеты "305" ударили по Украине

Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305". Они уничтожают важные военные объекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, "305" применяются с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ. Ракеты способны обеспечить высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров.

Новая ракета "305" была впервые представлена на выставке "Армия-2021". Она предназначена для поражения днём и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей.

Ранее американский журналист случайно стал свидетелем нанесения удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и испытал "непередаваемые ощущения". Российское оружие с оглушительным свистом бьёт в цель, после чего над землёй поднимаются клубы чёрного дыма, а в небе образуется огненный гриб.