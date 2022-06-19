Эксперт Клименко: запрет на обновление Windows обернётся проблемами

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft может привести к проблемам в работе компьютеров граждан России, сообщает "Взгляд" со ссылкой на эксперта в IT-сфере Германа Клименко.

По его словам, трудности возникнут не только у простых россиян, но и у чиновников, чьи рабочие места завязаны на продуктах Microsoft. Эксперт отмечает, что проблема связана с тем, что компания может не только запретить устанавливать Windows 10 и 11, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. В этом случае техника может стать уязвима для многих типов компьютерных вирусов.

Клименко напомнил, что помимо Windows и Mac существует система Linux, которая, по его мнению, послужит неплохой альтернативой в будущем.

Напомним, новая операционная система Windows 11, которую уже можно установить на компьютер, показала результаты, сопоставимые с Windows 10, а кое-где оказалась медленнее предшественницы в сравнительном тесте "операционок".