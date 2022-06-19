Россия ответила на планы Британии создать армию "против России"

В Совете Федерации прокомментировали заявление министра обороны Великобритании о необходимости создать армию, способную "одержать победу над Россией". Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, таким образом Лондон хочет создать свою империю в Европе, без участия Соединённых Штатов и Европейского союза, сообщает РИА Новости.

"Нам в России понятно, что Британия выстраивает возможность появления нового тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Понятно, что Украине в этой крупнейшей геополитической интриге отведена роль окровавленной наживки", — считает парламентарий.

Ранее Ковитиди предложила признать, что Украина, зомбированная Западом, сегодня тяжело больна и нуждается в срочном оперативном вмешательстве. Сенатор уверена, что киевский режим, пытаясь уничтожить всё русское на Украине, своими руками разрушают страну.