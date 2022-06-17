Мантуров: В России планируют возродить автомобильные бренды "Волга" и "Победа"

Такие советские автомобильные бренды, как "Волга" и "Победа" могут возродить в России. Как сообщает РБК, об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться "Москвич"… У коллег есть планы возрождения бренда "Волга" или "Победа" или и то, и то", — отметил глава Минпромторга.

Отмечается, что это решение может быть реализовано на разных площадках. Другие подробности министр не сообщил.

Как сообщалось ранее, россиянам не стоит ждать перезапуск классического советского автомобиля "Москвич", поскольку на его создание уйдёт слишком много денег, а возвращать старую версию не имеет смысла. При этом выяснилось, 60% российских автомобилистов хотели бы в будущем купить новую модель "Москвича".