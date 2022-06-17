Times: Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике

Правительство России наращивает экономическую и военную активность в Арктике. Как сообщила обозреватель Times Лариса Браун, Москва планирует превратить её в "поле битвы будущего". Журналист сослалась на доклад аналитического центра Civitas.

Как следует из отчёта, в последние годы в РФ появились 50 военных объектов в Арктике, что говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества, пишет издание.

"Таянье ледников в результате глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что, как опасаются страны Запада, может привести к усилению соперничества", — пишет Браун.

Она высказала опасения сокращением времени прохождения морского пути из Шанхая в Роттердам на две недели при открытии маршрута через Северный морской путь. В докладе в качестве угрозы называется возможное введение Россией закона, обязывающего перевозчиков обращаться за лоцманской проводкой судов к Москве.

Times отмечает, что в Арктике находятся огромные запасы редкоземельных металлов, например, цинка и никеля. Российские месторождения таких элементов оцениваются в 30 трлн долларов. Кроме того, в Заполярье находится треть мировых неразведанных запасов газа.

Напряжённость усиливается и из-за существующей системы вооружений у России и США, поскольку Арктика является лучшим плацдармом для ударов друг по другу. Вот почему Арктика в центре дебатов и дискуссий среди специалистов по международным отношениям.