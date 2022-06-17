Путин обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка - Слуцкий

Выступление российского президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме подводит черту под попытками "цивилизованного Запада" "отменить Россию", заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Выступление Президента РФ на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого "цивилизованного Запада" "отменить Россию" или "порвать в клочья" её экономику", — сообщил политик.

Он отметил, что глава государства выступил не только с большим аналогом Послания Федеральному собранию России, но и обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка, за которым будущее.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян после модераторства дискуссии с Владимиром Путиным на ПМЭФ сказала, что от президента исходила уверенность, имевшая психотерапевтическое воздействие. Такое же действие заявления главы страны оказали и на остальных россиян, отметила она.