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Путин обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка - Слуцкий

Россия

Выступление российского президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме подводит черту под попытками "цивилизованного Запада" "отменить Россию", заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Путин обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка - Слуцкий

"Выступление Президента РФ на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого "цивилизованного Запада" "отменить Россию" или "порвать в клочья" её экономику", — сообщил политик.

Он отметил, что глава государства выступил не только с большим аналогом Послания Федеральному собранию России, но и обозначил контуры справедливого и многополярного миропорядка, за которым будущее.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян после модераторства дискуссии с Владимиром Путиным на ПМЭФ сказала, что от президента исходила уверенность, имевшая психотерапевтическое воздействие. Такое же действие заявления главы страны оказали и на остальных россиян, отметила она.

 

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Автор: Денис Постольский
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